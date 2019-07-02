2019-07-02T19:51:14+03:00
Общество

Осужденные в колонии Чувашии могут заняться сортировкой и переработкой мусора

Все необходимое для этого оборудование планируется разместить на базе исправительной колонии №6
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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В Чувашии прошли первые переговоры между представителями УФСИН, Минприроды и АО «Управление отходами». На них обсуждалась возможность включения УФСИН в региональный проект «Экотехнопарк», что позволит в дальнейшем не только перерабатывать отходы, но и создавать новые товары из вторичных ресурсов.

Все необходимое для этого оборудование можно разместить на базе исправительной колонии №6. Так, сортировкой и переработкой мусора могут заняться осужденные. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на следующих переговорах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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