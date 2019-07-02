2019-07-02T17:58:55+03:00
Экономика

В 2019 году около 600 семей Чувашии воспользуются семейной ипотекой под 6%

Глава региона Михаил Игнатьев призвал руководителей банков не создавать волокиту, а помогать таким клиентам
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В 2019 году семейной ипотекой под 6% годовых воспользуется около 600 семей Чувашии, а потребность в привлечении дополнительного финансирования ожидается в пределах 255 миллионов рублей. О таком прогнозе на еженедельной планерке заявил руководитель Минтруда республики Сергей Димитриев.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, в свою очередь, призвал руководителей банков не создавать волокиту, а помогать семьям в переоформлении кредитов, «чтобы лишние проценты они не платили».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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