В Марий Эл разыскивают водителя, который сбил 10-летнего мальчика
Наезд на 10-летнего мальчика произошел 1 июня, в понедельник, в 19.30 на улице Механизаторов в деревне Среднее Азяково в Медведевском районе Марий Эл. Пока неустановленный водитель, управляя автомашиной, сбил ребенка, который по предварительным данным, двигался по правому краю проезжей части дороги.
Сразу после наезда водитель скрылся с места происшествия, оставив травмированного мальчика на обочине.
- В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получили телесные повреждения и был доставлен «скорой» в больницу, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Марий Эл.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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