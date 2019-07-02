В Чувашии порядка 13 тысяч семей с детьми от 1,5 до 3 лет имеют право на пособие

СЕГОДНЯ 18:58 2019-07-02T18:58:50+03:00

Глава республики Михаил Игнатьев поручил проверить данные, чтобы ошибок не было и неучтенных семей не оставалось Фото: Елизавета ОСИПОВА

На это из бюджета республики нужно выделить не менее 1,3 миллиарда рублей

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На данный момент в Чувашии живут около 22 тысяч семей с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет. Из них порядка 13 тысяч имеют право на детские пособия в размере величины прожиточного минимума. Об этом на еженедельном совещании сообщил министр труда и социальной защиты Чувашии Сергей Димитриев.

Он также отметил, что на эти пособия из бюджета республики нужно выделить не менее 1,3 миллиарда рублей. В ответ на это глава республики Михаил Игнатьев поручил проверить данные, чтобы ошибок не было и неучтенных семей не оставалось.

- Один миллиард триста миллионов рублей – это огромные инвестиции для того, чтобы дети учились, воспитывались, росли в равных условиях. Буквально в течение месяца-двух решение будет принято, затем будем работать по трансформации этих средств, - заявил Игнатьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU