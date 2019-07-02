2019-07-02T18:58:50+03:00
Экономика

В Чувашии порядка 13 тысяч семей с детьми от 1,5 до 3 лет имеют право на пособие

На это из бюджета республики нужно выделить не менее 1,3 миллиарда рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Глава республики Михаил Игнатьев поручил проверить данные, чтобы ошибок не было и неучтенных семей не оставалосьГлава республики Михаил Игнатьев поручил проверить данные, чтобы ошибок не было и неучтенных семей не оставалосьФото: Елизавета ОСИПОВА
Изменить размер текста:

На данный момент в Чувашии живут около 22 тысяч семей с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет. Из них порядка 13 тысяч имеют право на детские пособия в размере величины прожиточного минимума. Об этом на еженедельном совещании сообщил министр труда и социальной защиты Чувашии Сергей Димитриев.

Он также отметил, что на эти пособия из бюджета республики нужно выделить не менее 1,3 миллиарда рублей. В ответ на это глава республики Михаил Игнатьев поручил проверить данные, чтобы ошибок не было и неучтенных семей не оставалось.

- Один миллиард триста миллионов рублей – это огромные инвестиции для того, чтобы дети учились, воспитывались, росли в равных условиях. Буквально в течение месяца-двух решение будет принято, затем будем работать по трансформации этих средств, - заявил Игнатьев.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Осужденные в колонии Чувашии могут заняться сортировкой и переработкой мусора
Стажерская программа ВТБ Юниор стартовала в 60 городах России
Школьник из Казани победил на международном конкурсе рисунков
На 70-летнего жителя Чувашии завели уголовное дело за убийство собственного внука
В Татарстане gps-трекерами пометили двух птенцов орлана-белохвоста
В Марий Эл женщина перевернулась на квадроцикле
С какими вопросами татарстанцы идут на прием к депутатам «Единой России»?
В День семьи-2019 в Набережных Челнах супружеским парам не дадут развестись
В Чебоксарах задержали водителя, который насмерть сбил пенсионерку и сбежал
Хоккеист казанского "Ак Барса" Данис Зарипов принял участие в челлендже по открытию банок и бутылок без использования рук
ВТБ начинает рефинансировать автокредиты
В Марий Эл пенсионер на УАЗе сбил 12-летнего мальчика на мопеде
В 2019 году около 600 семей Чувашии воспользуются семейной ипотекой под 6%
В Казани на трансформаторной подстанции от удара током погиб электрик
Комитет по законности и правопорядку Госсовета Татарстана: главное за пять лет
Айрат Гатиятов по собственному желанию покинул пост замглавы Минстроя Татарстана
В Марий Эл разыскивают водителя, который сбил 10-летнего мальчика
Реставрация двух зданий Казанского Кремля потребует почти 900 миллионов рублей
В Чувашии на трассе перевернулся турист из Германии
На трассе Казань-Оренбург в автомобиле «Лада Гранта» было обнаружено 286 литров нелегального спиртного
Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2019 осуществила более 4,5 млн часов трансляций с видеокамер