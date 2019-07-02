В Марий Эл женщина перевернулась на квадроцикле

СЕГОДНЯ 19:05 2019-07-02T19:05:00+03:00

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Авария произошла 1 июля в 21.45 на 57 километре автодороги «Помары – Коркатово» в Моркинском районе Марий Эл. 51-летняя женщина, управляя квадроциклом «Леопард», превысила безопасную скорость, не справилась с управлением и опрокинулась в кювет.

- С места дорожно-транспортного происшествия пострадавшая была доставлена в больницу бригадой скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.

За прошедшие сутки сотрудники ГИБДД пресекли в республике более 290 нарушений правил дорожного движения, задержали пять пьяных водителей, одному из которых грозит уголовная ответственность за то, что он в таком состоянии повторно сел за руль.

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ИСТОЧНИК KP.RU