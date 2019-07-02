На трассе Казань-Оренбург в автомобиле «Лада Гранта» было обнаружено 286 литров нелегального спиртного
Накануне на 317 километре трассы Казань-Оренбург сотрудниками ГИБДД был остановлен легковой автомобиль «Лада Гранта», за рулем которой находился житель Бугульмы. В ходе осмотра машины было обнаружено 286 литров алкоголя, не имеющего акцизных марок.
В частности, речь идет о 172 бутылках водки и 20 пятилитровых емкостей со спиртосодержащей жидкостью.
Немного погодя в поселке Акбаш Бугульминского района был задержан автомобиль «УАЗ», в котором мужчина перевозил 20 пятилитровых бутылей нелегального спиртного.
- Вся алкогольная продукция была изъята. В отношении владельцев продукции проводится административное расследование, - сообщает Госалкогольинспекция Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU