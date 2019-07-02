В Татарстане gps-трекерами пометили двух птенцов орлана-белохвоста

СЕГОДНЯ 19:12 2019-07-02T19:12:54+03:00

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В национальном парке «Нижняя Кама» еще два молодых орлана-белохвоста были помечены специальными gsm/gps- трекерами. Это позволит отслеживать перемещения птиц по всему миру.

Приборы надели на птенцов из одного гнезда в возрасте 54 и 55 дней. Сейчас самочке и самцу уже 77 и 76 дней, и они встали на крыло - летают на соседние деревья, готовятся к дальнейшим к большим дистанциям.

- Основная цель эксперимента – это изучение миграционных путей орланов, их мест зимовок, составление карт перемещений этих птиц, - сообщили в пресс-службе «Нижняя Кама».

Напомним, что в 2018 и 2019 годах были помечены gsm/gps- трекерами девять орланов-белохвостов. Сейчас семь из них находятся в Волжско-Камском природном биосферном заповеднике и два - в национальном парке «Нижняя Кама».

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ИСТОЧНИК KP.RU