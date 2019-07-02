2019-07-02T18:35:10+03:00
Происшествия

В Чебоксарах задержали водителя, который насмерть сбил пенсионерку и сбежал

Предположительно, он сел за руль пьяным [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: МВД ЧувашииФото: МВД Чувашии
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Наезд на 82-летнюю пенсионерку произошел на одной из улиц столицы Чувашии во вторник, 2 июля, в 5.25. Женщина шла по дороге в попутном направлении, когда на скорости ее сбил автомобиль. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте, а водитель скрылся.

Через два часа во дворе дома по улице Гагарина, где и проживала погибшая, нашли иномарку "Шевроле Круз" с характерными повреждениями после наезда на человека.

Фото: МВД Чувашии

Фото: МВД Чувашии

Ее водителем оказался 26-летний молодой человек. На момент задержания у него были признаки алкогольного опьянения. Точное состояние мужчины установят медики из республиканского наркологического диспансера, сообщили в ГИБДД Чувашии.

Фото: МВД Чувашии

Фото: МВД Чувашии

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ИСТОЧНИК KP.RU

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