2019-07-02T16:33:26+03:00
Общество

Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2019 осуществила более 4,5 млн часов трансляций с видеокамер

Поделиться:
Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Система «Ростелекома» обеспечила бесперебойную онлайн-трансляцию основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ-2019), который проходил в Российской Федерации с 27 мая по 1 июля. Для сдачи экзаменов основного периода в 2019 году было задействовано около 51 тыячи аудиторий в 5 713 пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Свыше 100 тыс. камер отработали без сбоев. Охват видеонаблюдением составил 96% аудиторий. В 4% аудиторий в самых отдаленных ППЭ в труднодоступных местностях РФ велась видеозапись, которая сразу после окончания экзамена передавалась на портал видеонаблюдения с помощью специального программного обеспечения. Всего система видеонаблюдения осуществила 4 724 835 часов трансляций с видеокамер.

Трансляция сигнала в течение всего основного этапа ЕГЭ велась на портале видеонаблюдения. Контроль за проведением государственной аттестации осуществляли 2 993 федеральных и 4 967 региональных онлайн-наблюдателей. Наблюдение происходило в том числе в московском ситуационном центре по мониторингу за ходом проведения ЕГЭ, технологическим партнером которого выступил «Ростелеком». Одновременно до 200 наблюдателей в режиме реального времени следили за ходом ЕГЭ, а также просматривали архив видеозаписей, который хранится на портале.

Специалисты «Ростелекома» осуществляли мониторинг функционирования программного обеспечения, техническую поддержку портала и его защиту от DDoS-атак. Во время проведения экзаменов был зафиксировано несколько DDoS-атак мощностью до 10 Гбит/с, которые не повлияли на работоспособность портала видеонаблюдения.

- Мы зафиксировали ряд хакерских атак на портал видеонаблюдения, но попытки нарушить стабильность работы сайта ни к чему не привели. Специалисты «Ростелекома» быстро нейтрализовали кибератаки и сохранили работоспособность серверов. Могу с уверенностью сказать: наша система устойчива к подобного рода атакам. Однако компания продолжит совершенствовать защиту от внешних воздействий, чтобы в будущем свести к минимуму возможность DDoS, - сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. - Оборудование «Ростелекома» в дни проведения ЕГЭ бесперебойно контролировало весь процесс сдачи экзаменов. Таким образом наша компания не только технологически участвует в ЕГЭ, но и вносит свой вклад в прозрачность и объективность самой процедуры проведения экзаменов.

Для поддержки пользователей портала была организована бесплатная горячая линия в формате «8-800», на которую поступило свыше четырех тысяч звонков. Среднее время ожидания ответа оператора по телефону составило три секунды, среднее время разговора с оператором — 6 минут 26 секунд. По электронной почте поступило более 320 обращений, на запросы операторы отвечали в течение шести минут.

Государственные экзамены в основной период сдали около 750 тысяч человек. Система видеонаблюдения «Ростелекома» продолжит свою работу до окончания дополнительного периода - 20 сентября 2019 года.

* * *

ПАО «Ростелеком» - крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (13,0 млн абонентов) и платного телевидения (10,2 млн семей, из них 5,4 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ»). Более 1,3 млн абонентов пользуется мобильной связью «Ростелекома». Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Айрат Гатиятов по собственному желанию покинул пост замглавы Минстроя Татарстана
В Марий Эл разыскивают водителя, который сбил 10-летнего мальчика
Реставрация двух зданий Казанского Кремля потребует почти 900 миллионов рублей
В Чувашии на трассе перевернулся турист из Германии
На трассе Казань-Оренбург в автомобиле «Лада Гранта» было обнаружено 286 литров нелегального спиртного
Клиентам ВТБ доступны скидки на билеты FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2019
В Чувашии женщина-водитель на иномарке во время ДТП вылетела в кювет и перевернулась
Дмитрий Вандюков покинул пост первого замглавы Минсвязи Татарстана
Прокуратура Татарстана проверяет сообщение о "дани", которой учителей обложила директор школы
На Международном летнем кампусе РАНХиГС выступят топ-менеджеры крупных мировых компаний
2 июля после модернизации открылся Казанский молочный комбинат
В Казани перекрыли движение на восьми улицах
В Казани после ДТП загорелась иномарка
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Человек-паук: Вдали от дома"
В Казани нашли пропавших 7-летнего мальчика и его 9-летнюю сестру
В детских больницах четырех городов Татарстана появятся камеры для обследования сетчатки глаза за 65 миллионов рублей
3 июля в четырех районах Казани отключат электричество
В Чувашии из-за падения ребенка в канализационный колодец возбудили уголовное дело
В Казани при столкновении автобусов №28 и №35 пострадала женщина
ВТБ одобрил сделки проектного финансирования с эскроу на 115 млрд рублей
Велосипедные дорожки, деревянные навесы и зелень: бульвар Чайвана в Йошкар-Оле обустроят с учетом пожеланий жителей города
В Татарстане КАМАЗ вылетел на встречку и устроил смертельное ДТП
В Казани на Кремлевской набережной пройдет выставка «Фотосушка – 2019»
В Чувашии в детском лагере ребенок отравился лекарствами
В Татарстане на трассе "Волга" в лобовом столкновении погибли два водителя