На 70-летнего жителя Чувашии завели уголовное дело за убийство собственного внука
В отношении 70-летнего жителя Канашского района возбудили уголовное дело по статье «убийство».
По версии следствия, вечером 24 июня этого года у себя дома пьяный пенсионер ввязался в ссору, которую развязал его также пьяный 29-летний внук.
В ходе конфликта дедушка ударил молодого человека ножом в живот. Рана оказалась смертельной, и внук довольно быстро скончался на месте преступления.
- Нож изъят и признан вещественным доказательством по данному уголовному делу. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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