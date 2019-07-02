На 70-летнего жителя Чувашии завели уголовное дело за убийство собственного внука

СЕГОДНЯ 19:22 2019-07-02T19:22:57+03:00

Одного удара ножом оказалось достаточно, чтобы смертельно ранить молодого человека. Фото: Иван ВИСЛОВ

Утверждается, что ссору затеял именно молодой человек

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В отношении 70-летнего жителя Канашского района возбудили уголовное дело по статье «убийство».

По версии следствия, вечером 24 июня этого года у себя дома пьяный пенсионер ввязался в ссору, которую развязал его также пьяный 29-летний внук.

В ходе конфликта дедушка ударил молодого человека ножом в живот. Рана оказалась смертельной, и внук довольно быстро скончался на месте преступления.

- Нож изъят и признан вещественным доказательством по данному уголовному делу. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU