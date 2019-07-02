Реставрация двух зданий Казанского Кремля потребует почти 900 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:01 2019-07-02T17:01:52+03:00

Речь идет о фасаде объекта «Присутственные места и консистория» и здании гаупвахты

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В столице Татарстана собираются отреставрировать два исторических здания Казанского Кремля. Работы потребуют более 862 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, речь идет о ремонте фасада объекта «Присутственные места и консистория» и здании гаупвахты. В список работ также включили и благоустройство прилегающей к гуапвахте территории, приобретение оборудования и инвентаря.

Исполнитель заявки будет выявлен посредством аукциона 15 июля текущего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU