2019-07-02T17:01:52+03:00
Экономика

Реставрация двух зданий Казанского Кремля потребует почти 900 миллионов рублей

Речь идет о фасаде объекта «Присутственные места и консистория» и здании гаупвахты
Алина ГАБДУЛИНА
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Исполнитель заявки будет выявлен посредством аукциона 15 июля текущего годаИсполнитель заявки будет выявлен посредством аукциона 15 июля текущего годаФото: Рамиль ГАЛИ
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В столице Татарстана собираются отреставрировать два исторических здания Казанского Кремля. Работы потребуют более 862 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, речь идет о ремонте фасада объекта «Присутственные места и консистория» и здании гаупвахты. В список работ также включили и благоустройство прилегающей к гуапвахте территории, приобретение оборудования и инвентаря.

Исполнитель заявки будет выявлен посредством аукциона 15 июля текущего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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