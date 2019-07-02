Прокуратура Татарстана проверяет сообщение о "дани", которой учителей обложила директор школы
Прокуратура республики заинтересовалась "данью", которой директор школы Тлянче-Тамакской средней школы Тукаевского района обложила учителей. После возложенного на нее административного штрафа в 13 тысяч рублей директор учреждения в чате педагогического коллектива объявила о том, что все должны скинуться ей по 600 рублей. С техперсонала - по 200 рублей.
Этой историей заинтересовались в прокуратуре Татарстана.
- Главе надзорного органа Тукаевского района поручено проверить эту информацию, - сообщили "КП-Казань" в пресс-службе прокуратуры Татарстана.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»