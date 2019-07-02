Прокуратура Татарстана проверяет сообщение о "дани", которой учителей обложила директор школы

СЕГОДНЯ 15:03 2019-07-02T15:03:52+03:00

С учителей требовалось сдать по 600 рублей, а с техперсонала - по 200 рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Женщину оштрафовали и она захотела, чтобы ее подчиненные скинули деньги ей на банковскую карту

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Прокуратура республики заинтересовалась "данью", которой директор школы Тлянче-Тамакской средней школы Тукаевского района обложила учителей. После возложенного на нее административного штрафа в 13 тысяч рублей директор учреждения в чате педагогического коллектива объявила о том, что все должны скинуться ей по 600 рублей. С техперсонала - по 200 рублей.

Этой историей заинтересовались в прокуратуре Татарстана.

- Главе надзорного органа Тукаевского района поручено проверить эту информацию, - сообщили "КП-Казань" в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU