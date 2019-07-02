2019-07-02T15:03:52+03:00
Происшествия

Прокуратура Татарстана проверяет сообщение о "дани", которой учителей обложила директор школы

Женщину оштрафовали и она захотела, чтобы ее подчиненные скинули деньги ей на банковскую карту
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С учителей требовалось сдать по 600 рублей, а с техперсонала - по 200 рублей.С учителей требовалось сдать по 600 рублей, а с техперсонала - по 200 рублей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Прокуратура республики заинтересовалась "данью", которой директор школы Тлянче-Тамакской средней школы Тукаевского района обложила учителей. После возложенного на нее административного штрафа в 13 тысяч рублей директор учреждения в чате педагогического коллектива объявила о том, что все должны скинуться ей по 600 рублей. С техперсонала - по 200 рублей.

Этой историей заинтересовались в прокуратуре Татарстана.

- Главе надзорного органа Тукаевского района поручено проверить эту информацию, - сообщили "КП-Казань" в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Айрат Гатиятов по собственному желанию покинул пост замглавы Минстроя Татарстана
В Марий Эл разыскивают водителя, который сбил 10-летнего мальчика
Реставрация двух зданий Казанского Кремля потребует почти 900 миллионов рублей
В Чувашии на трассе перевернулся турист из Германии
На трассе Казань-Оренбург в автомобиле «Лада Гранта» было обнаружено 286 литров нелегального спиртного
Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2019 осуществила более 4,5 млн часов трансляций с видеокамер
Клиентам ВТБ доступны скидки на билеты FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2019
В Чувашии женщина-водитель на иномарке во время ДТП вылетела в кювет и перевернулась
Дмитрий Вандюков покинул пост первого замглавы Минсвязи Татарстана
На Международном летнем кампусе РАНХиГС выступят топ-менеджеры крупных мировых компаний
2 июля после модернизации открылся Казанский молочный комбинат
В Казани перекрыли движение на восьми улицах
В Казани после ДТП загорелась иномарка
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Человек-паук: Вдали от дома"
В Казани нашли пропавших 7-летнего мальчика и его 9-летнюю сестру
В детских больницах четырех городов Татарстана появятся камеры для обследования сетчатки глаза за 65 миллионов рублей
3 июля в четырех районах Казани отключат электричество
В Чувашии из-за падения ребенка в канализационный колодец возбудили уголовное дело
В Казани при столкновении автобусов №28 и №35 пострадала женщина
ВТБ одобрил сделки проектного финансирования с эскроу на 115 млрд рублей
Велосипедные дорожки, деревянные навесы и зелень: бульвар Чайвана в Йошкар-Оле обустроят с учетом пожеланий жителей города
В Татарстане КАМАЗ вылетел на встречку и устроил смертельное ДТП
В Казани на Кремлевской набережной пройдет выставка «Фотосушка – 2019»
В Чувашии в детском лагере ребенок отравился лекарствами
В Татарстане на трассе "Волга" в лобовом столкновении погибли два водителя