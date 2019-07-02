В Казани перекрыли движение на восьми улицах
Участки на восьми улицах Казани оказались не доступны для транспорта – там перекрыли движение.
Так, до 15 июля нельзя будет проехать по улице Таймырская в районе перекрестка с улицей Рыночная и по последней на участке от дома №30 до дома №10. В этом случае введение ограничения для транспорта связано с прокладкой водопровода.
В то же время из-за ремонта дорог до 31 июля перекрыто движение на улице Главная - от улицы Халезова до улицы Окружная, а также на улице Халитова - от Сибирского тракта до улицы Журналистов.
Кроме того, до 4 июля ограничение для транспорта введены в Старательном переулке на участке от улицы Камская до улицы Нардуган.
Вместе с этим, опять же по причине ремонта дорог, до 31 июля в городе перекрыто движение:
- по улице Гарифа Ахунова - от улицы Уныш до Оренбургского проезда;
- по улице Александра Попова – от улицы Журналистов до улицы Заря;
- по улице Чишмяле – от улицы Юлиуса Фучика до проспекта Победы;
- по улице Джаудата Файзи - от дома №2 до дома №14а.
ИСТОЧНИК KP.RU
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