В Казани перекрыли движение на восьми улицах

СЕГОДНЯ 14:07 2019-07-02T14:07:34+03:00

Введение ограничения для транспорта связано с прокладкой водопровода и ремонтом дорог

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Участки на восьми улицах Казани оказались не доступны для транспорта – там перекрыли движение.

Так, до 15 июля нельзя будет проехать по улице Таймырская в районе перекрестка с улицей Рыночная и по последней на участке от дома №30 до дома №10. В этом случае введение ограничения для транспорта связано с прокладкой водопровода.

В то же время из-за ремонта дорог до 31 июля перекрыто движение на улице Главная - от улицы Халезова до улицы Окружная, а также на улице Халитова - от Сибирского тракта до улицы Журналистов.

Кроме того, до 4 июля ограничение для транспорта введены в Старательном переулке на участке от улицы Камская до улицы Нардуган.

Вместе с этим, опять же по причине ремонта дорог, до 31 июля в городе перекрыто движение:

- по улице Гарифа Ахунова - от улицы Уныш до Оренбургского проезда;

- по улице Александра Попова – от улицы Журналистов до улицы Заря;

- по улице Чишмяле – от улицы Юлиуса Фучика до проспекта Победы;

- по улице Джаудата Файзи - от дома №2 до дома №14а.

ИСТОЧНИК KP.RU