В Казани нашли пропавших 7-летнего мальчика и его 9-летнюю сестру

СЕГОДНЯ 13:11 2019-07-02T13:11:27+03:00

Полицейские, а также волонтеры провели бессонную ночь и беспокойное утро, разыскивая детей

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В Казани нашли семилетнего Джалолидина и девятилетнюю Дилнуру Нимателлаевых, которые пропали во время прогулки в понедельник, 1 июля. Детей всю ночь и все утро искали сотрудники полиции, а также волонтеры.

Где дети провели ночь - члены поисково-спасательного отряда не уточняют. Главное, что сейчас они уже дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU