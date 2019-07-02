В детских больницах четырех городов Татарстана появятся камеры для обследования сетчатки глаза за 65 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:55 2019-07-02T12:55:37+03:00

Всего будет закуплено и установлено восемь аппаратов

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В Казани, Набережных Челнах, Лениногорске и Буинске появятся камеры для обследования сетчатки глаза. На приобретение 8 аппаратов из бюджета Татарстана выделят более 65 миллионов рублей. Соответствующий тендер на сайте госзакупок разместил Минздрав республики.

Согласно техническому заданию, победитель аукциона должен будет не только закупить и привести, но еще и установить камеры, а после провести их пуско-накладку.

Известно, что в Набережных Челнах аппараты разместят в Камском детском медицинском центре и Детской городской поликлинике №6. В Казани - в Детской городской поликлинике №6, Детской городской поликлинике №7, Детской городской поликлинике №10 и Детской республиканской клинической больнице. По одному аппарату появится Лениногорской и Буинской центральных районных больницах.

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ИСТОЧНИК KP.RU