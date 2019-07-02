2019-07-02T19:32:55+03:00
Общество

Школьник из Казани победил на международном конкурсе рисунков

Его работа была признана лучше в младшей возрастной категории, в которой соревновались дети до 9 лет
Алина ГАБДУЛИНА
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Всего в конкурсе приняли участие школьники из 12 стран мира, которые представили жюри 1068 работВсего в конкурсе приняли участие школьники из 12 стран мира, которые представили жюри 1068 работ
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Ученик лицея №110 Советского района Казани Ярослав Давыдов стал победителем международного конкурса рисунков. Его работа была признана лучше в младшей возрастной категории, в которой соревновались дети до 9 лет.

Темами конкурса стали история, достопримичательности, артефакты и повседневная жизнь родных городов. Победители выявлялись в трех возрастных категориях: до 9 лет, от 10 до 12 лет и от 13 до 15 лет.

- Награждение победителей состоится в словенском городе Банска-Штьявница на открытии выставки, затем детские рисунки отправятся в путешествие по городам Всемирного наследия, - сообщает пресс-служба министерства образования Татарстана.

Всего в конкурсе приняли участие школьники из 12 стран мира, которые представили жюри 1 068 работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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