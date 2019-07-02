3 июля в четырех районах Казани отключат электричество

СЕГОДНЯ 12:31 2019-07-02T12:31:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 3 июля, в ряде домов Вахитовского, Кировского, Московского и Приволжского районов Казани целый день не будет света. Причина этого - плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

В частности, с 10.00 до 17.00 света не будет в домах Вахитовского района по адресам: улица Волкова, 72; Груздева, 5; Лесгафта, 29 и Чехова, 28.

С 8.00 до 20.00 - в домах Московского района по адресам: 2-я Юго-Западная, 35 и 36; Академика Королева, 19, 32, 42, 44, 46, 51, 57, 57а, 57б, 59, 61, 63, 65; Большая Шоссейная, 4, 6; Гагарина, 24, 26, 28б, 89, 91; Декабристов, 164, 176, 178/2, 178а; Коломенская, 11, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 26; Ленская, 5; Партизанская, 21, 23, 25, 27, 52; Ибрагимова, 12, 14.

С 8.00 до 17.00 – в домах Приволжского района по адресам: Дубравная, 57 корп.1-4; Сафиуллина, 16, 16а, 20 корп.1-4, 26, 30; Фучика, 2, 2б, 8, 8а, 8б, 8в, 12, 12а; проспект Победы, 26. Кроме того, электричество отключат в частном секторе по улицам 2-я Бригадная, Бригадная, Магнитогорская, Оренбургскому проезду и в СТ «Дорожник».

С 8.00 до 17.00 света не будет в доме №4 на улице Урицкого в Кировском районе.

Также света не будет в поселке Борисково по адресам: 2-я Нижнекамская, Авангардная, 163, 165, 167, 167а, 171, 171а, Башкирская, Нижнекамская, Пожарная, а также в поселке Отары по улице Молодежная.

ИСТОЧНИК KP.RU