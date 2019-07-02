В Чувашии из-за падения ребенка в канализационный колодец возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:04 2019-07-02T12:04:19+03:00

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Уголовное дело было возбуждено в отношении сотрудника чебоксарского «Водоканала» по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", сообщили в СУ СКР Чувашии.

Все произошло 14 июня в микрорайоне Альгешево. По предварительным данным, подозреваемый во время плановой промывки канализационных сетей грубо нарушил требования безопасности - он не оградил открытый канализационный колодец, который находится у входа в один из подъездов дома №7 по улице Болгарстроя.

Когда спустя некоторое время на прогулку вместе с дочерью в возрасте 1 года 10 месяцев вышла местная жительница, то малышка упала в колодец глубиной около трех метров. Ребенка быстро из колодца достали сотрудники «Водоканала», и ее увезли в больницу. К счастью, травма, которую получил в результате падения ребенок, оказалась незначительной.

ИСТОЧНИК KP.RU