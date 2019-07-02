Велосипедные дорожки, деревянные навесы и зелень: бульвар Чайвана в Йошкар-Оле обустроят с учетом пожеланий жителей города

СЕГОДНЯ 11:04 2019-07-02T11:04:08+03:00

Также на территории появятся скамьи для отдыха с точками подключения WiFi, урны, детские площадки и дополнительное освещение

Изменить размер текста: A A

В скором времени в Йошкар-Оле начнется реконструкция бульвара Чайвана от Воскресенского проспекта до улицы Кирова. Обустройство пройдет с учетом пожеланий жителей горожан.

По итогам опроса, который прошел на официальной соцстранице города, люди хотят видеть на бульваре велосипедные дорожки, деревянные навесы со светодиодными гирляндами и дополнительные зеленые насаждения.

Кроме того, в Чайване планируется провести замену покрытия на асфальтовое и брусчатое. Также на территории появятся скамьи для отдыха, в том числе с точками подключения WiFi, урны, детские площадки и дополнительное освещение.

- На перекрестке бульвара Чавайна и улицы Петрова появится «светофор под ногами» - светящаяся полоса на бордюре, цвет которой командует «Стой!» или «Иди!». В планах и организация видеонаблюдения, - сообщает пресс-служба мэрии города.

ИСТОЧНИК KP.RU