В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Человек-паук: Вдали от дома"

СЕГОДНЯ 13:33 2019-07-02T13:33:12+03:00

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Поклонникам вселенной Marvel не пришлось долго ждать выхода очередной премьеры нашумевшей истории про Человека-паука: действие второй части трилогии выходит практически сразу же после фильма «Мстители: Финал», и предпремьерный показ в Казани состоится уже 3 июля.

По сюжету Питер Паркер отправляется на отдых в Европу вместе со своими друзьями, однако полноценного отпуска у него не получится, так как его супергероические способности потребуются для борьбы с очередными злодеями.

Питеру придется согласиться помочь Нику Фьюри раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту.

В картине снимались Джон Фавро, Зендая, Джейк Джилленхол, Том Холлэнд, Коби Смалдерс, Мариса Томей, Сэмюэл Л. Джексон, Майкл Китон, Ангури Райс и Мартин Старр.

ИСТОЧНИК KP.RU