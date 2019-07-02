В Казани после ДТП загорелась иномарка
На перекрестке улиц Чистопольская и Бондаренко в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана поздно ночью, примерно в 2.25, во вторник, 2 июля, столкнулись две иномарки. По предварительным данным, один из водителей пытался проскочить на "красный" сигнал светофора, но не успел.
Сразу после аварии иномарка загорелась. Несмотря на пришедших на помощь автолюбителей и быстро подъехавших пожарных, автомобиль сгорел дотла. Пожар сняли на видео жители соседней с местом ДТП многоэтажки.
В Казани после ДТП загорелась иномарка.соцсети
По предварительным данным, в этой аварии обошлось без пострадавших - водитель успел выйти из иномарки до начала возгорания.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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