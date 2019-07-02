СЕГОДНЯ 13:57 2019-07-02T13:57:37+03:00

Пожар сняли на видео жители многоэтажки, около которой все произошло [видео]

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На перекрестке улиц Чистопольская и Бондаренко в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана поздно ночью, примерно в 2.25, во вторник, 2 июля, столкнулись две иномарки. По предварительным данным, один из водителей пытался проскочить на "красный" сигнал светофора, но не успел.

Сразу после аварии иномарка загорелась. Несмотря на пришедших на помощь автолюбителей и быстро подъехавших пожарных, автомобиль сгорел дотла. Пожар сняли на видео жители соседней с местом ДТП многоэтажки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="864" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/717970" frameborder="0"></iframe> В Казани после ДТП загорелась иномарка.соцсети

По предварительным данным, в этой аварии обошлось без пострадавших - водитель успел выйти из иномарки до начала возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU