В День семьи-2019 в Набережных Челнах супружеским парам не дадут развестись

СЕГОДНЯ 18:42 2019-07-02T18:42:57+03:00

8 июля в городе пройдет акция «День без разводов»

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В День семьи-2019 в Набережных Челнах пройдет акция «День без разводов». Так, 8 июля супружеским парам, желающим подать заявление на расторжение брака, в ЗАГСе города будут предлагать примириться

- Основная цель акции – сохранение стабильности семейных отношений, повышение статуса семьи в жизни общества, снижение количества разводов, - сообщает пресс-служба мэрии Набережных Челнов.

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ИСТОЧНИК KP.RU