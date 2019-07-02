В День семьи-2019 в Набережных Челнах супружеским парам не дадут развестись
8 июля в городе пройдет акция «День без разводов»
Фото: pixabay.com
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В День семьи-2019 в Набережных Челнах пройдет акция «День без разводов». Так, 8 июля супружеским парам, желающим подать заявление на расторжение брака, в ЗАГСе города будут предлагать примириться
- Основная цель акции – сохранение стабильности семейных отношений, повышение статуса семьи в жизни общества, снижение количества разводов, - сообщает пресс-служба мэрии Набережных Челнов.
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ИСТОЧНИК KP.RU