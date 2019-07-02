2019-07-02T10:15:42+03:00
Общество

В Казани на Кремлевской набережной пройдет выставка «Фотосушка – 2019»

Мероприятие на центральной аллее будет проходить 3 июня с 19.00 до 21.00
Алина ГАБДУЛИНА
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В рамках мероприятия фотографии вывешиваются на бельевые веревки с помощью прищепокВ рамках мероприятия фотографии вывешиваются на бельевые веревки с помощью прищепок
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В среду, 3 июня, в Казани на Кремлевской набережной пройдет экспресс-выставка «Фотосушка – 2019». В рамках мероприятия фотографии вывешиваются на бельевые веревки с помощью прищепок. Свои работы для выставки предоставили как профессиональные фотографы, так и новички с любителями.

Площадка будет разделена на четыре части: животный мир, портретная фотография, природа и пейзажи, а также мероприятия, проводимые на Кремлевской набережной.

Горожан будут ждать на центральной аллее с 19.00 до 21.00. «Фотосушка – 2019» завершится дискотекой под открытым небом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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