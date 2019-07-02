В Чувашии в детском лагере ребенок отравился лекарствами

СЕГОДНЯ 10:07 2019-07-02T10:07:13+03:00

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ЧП произошло 30 июня в детском оздоровительном лагере «Звездный» в Цивильском районе республики. По предварительным данным, один из мальчиков приехал на смену со своими лекарствами, которые ему прописал врач для лечения заболевания. Медикаменты, как того требует инструкция, он не сдал медсестре, и лечился сам по схеме, назначенной ему медиками еще дома. Но 30 июня он по каким-то причинам превысил дозу препарата.

- В настоящее время ребенок находится в больнице, где ему оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь, - сообщили в минобразования Чувашии.

Сотрудники министерства напоминают родителям: если ваш ребенок проходит курс лечения и в силу определенных причин должен принимать лекарственные препараты, в том числе, во время отдыха в детском оздоровительном лагере, пожалуйста, обязательно предупреждайте об этом вожатых и воспитателей. Лекарства необходимо оставить медицинскому работнику лагеря, который проследит, чтобы они были приняты в срок и строго в прописанной дозе.

ИСТОЧНИК KP.RU