В Татарстане на трассе "Волга" в лобовом столкновении погибли два водителя

СЕГОДНЯ 09:48 2019-07-02T09:48:45+03:00

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Лобовое столкновение на федеральной трассе М7 "Волга" произошло в воскресенье, 30 июня, в 19.45 на 1118-ом километре на территории Мензелинского района. Как уже установили сотрудники ГИБДД МВД Татарстана, 43-летний водитель "Лады Калина" начал обгон, не убедившись в безопасности маневра. В результате на встречке он лоб в лоб столкнулся с другой "Ладой Калина", которой управлял 24-летний водитель.

В результате столкновения оба водителя погибли на месте от полученных травм. В больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены два пассажира второй "Лады Калины" в возрасте 20-ти и 19-и лет.

ИСТОЧНИК KP.RU