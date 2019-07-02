В Татарстане КАМАЗ вылетел на встречку и устроил смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 10:31 2019-07-02T10:31:39+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 30 июня, в 19.30 на 1123-м километре федеральной автодороги М7 "Москва – Уфа" на территории Мензелинского района республики. 47-летний водитель грузовика КАМАЗ во время обгона не убедился в безопасности маневра и выехал на встречку, где ему навстречу ехала легковушка ИЖ. Отечественной легковушкой управлял 60-летний водитель.

В результате столкновения получила смертельные травмы 64-летняя женщина-пассажирка ИЖа, водитель этого автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU