В Казани разыскивают пропавших 7-летнего мальчика и его 9-летнюю сестру

СЕГОДНЯ 09:20 2019-07-02T09:20:46+03:00

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В Казани в розыск объявили двух несовершеннолетних детей - семилетнего Джалолидина и девятилетнюю Дилнуру Нимателлаевых. Дети вышли на прогулку в понедельник, 1 июля, и больше их никто не видел.

Приметы Джалолиддин: рост 130см, худощавого телосложения, волосы чёрные темные короткие, глаза черные.

Дилнура: рост 135 см, худощавого телосложения, волосы темные длинные, прямые до плеч, 2 косички, глаза черные.

На поиски детей собираются волонтеры и сотрудники полиции, не откажутся от помощи и неравнодушных граждан. Если кто-то видел детей, то необходимо позвонить по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU