Детские загородные лагеря проверяют сотрудники Росгвардии Татарстана
Росгвардейцы Татарстана провели рейд в детских оздоровительных лагерях на территории республики. Всего сейчас на территории региона работают 117 стационарных оздоровительных детских лагерей и 76 лагерей палаточного типа. При этом 96% стационарных заведений находятся под защитой вневедомственной охраны Росгвардии и частных охранных организаций, а также оборудованы кнопками тревожной сигнализации для экстренного вызова стражей правопорядка.
- Во время этого рейда уже выявлены нарушения лицензионных требований частными охранными организациями в 11 детских оздоровительных лагерях, по которым было составлено 15 административных протоколов, в отношении 8 частных охранных организаций вынесено 8 предписаний об устранении выявленных недостатков, - сообщили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU