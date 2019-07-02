Детские загородные лагеря проверяют сотрудники Росгвардии Татарстана

СЕГОДНЯ 09:04 2019-07-02T09:04:17+03:00

Во время проверки в детском лагере Фото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ

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Росгвардейцы Татарстана провели рейд в детских оздоровительных лагерях на территории республики. Всего сейчас на территории региона работают 117 стационарных оздоровительных детских лагерей и 76 лагерей палаточного типа. При этом 96% стационарных заведений находятся под защитой вневедомственной охраны Росгвардии и частных охранных организаций, а также оборудованы кнопками тревожной сигнализации для экстренного вызова стражей правопорядка.

- Во время этого рейда уже выявлены нарушения лицензионных требований частными охранными организациями в 11 детских оздоровительных лагерях, по которым было составлено 15 административных протоколов, в отношении 8 частных охранных организаций вынесено 8 предписаний об устранении выявленных недостатков, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU