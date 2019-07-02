В Чувашии произошел пожар в сельском магазине

СЕГОДНЯ 08:41 2019-07-02T08:41:53+03:00

Во время пожара пострадал товар в магазине Фото: МЧС Чувашии

Изменить размер текста: A A

Сельский частный магазин в селе Ишаки Чебоксарского района загорелся в ночь на воскресенье, 30 июня, примерно в 1.30, когда посетителей и сотрудников не было. К приезду огнеборцев горел торговый зал двухэтажного здания.

С огнем удалось быстро справиться, но из-за пожара дым закоптились стены и потолок, поврежден находившийся в магазине товар, – сообщили в пресс-службе МЧС Чувашии. - Для ликвидации возгорания были задействованы три пожарные автоцистерны.

Причины возникновения огня выясняются. Сумма ущерба подсчитывается собственником магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU