2019-07-01T18:21:31+03:00
Общество

Дождь, гроза и до 25 градусов тепла: Какой будет погода в Казани 2 июля

Ночью столбик термометра опустится до 10 градусов выше нуля
Владимир КРУПСКИЙ
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Дождь прогнозируют почти на всей территории Татарстана.Дождь прогнозируют почти на всей территории Татарстана.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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2 июля в Казани прогнозируют неустойчивую погоду. Так, в столице Татарстана ожидается переменная облачность. Если днем осадков не предвидится, то вечером ожидается дождь, гроза с кратковременным усилением ветра до 15-18 м/с. Ночью и утром местами туман.

Температура воздуха в ночные часы составит 10-12 градусов тепла, днем - до 25 градусов выше нуля.

В целом на территории республики прогнозируется переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-18 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит 8-13 градусов тепла. Днем - до 25 градусов со знаком "плюс". .

ИСТОЧНИК KP.RU

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