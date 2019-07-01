Дождь, гроза и до 25 градусов тепла: Какой будет погода в Казани 2 июля
2 июля в Казани прогнозируют неустойчивую погоду. Так, в столице Татарстана ожидается переменная облачность. Если днем осадков не предвидится, то вечером ожидается дождь, гроза с кратковременным усилением ветра до 15-18 м/с. Ночью и утром местами туман.
Температура воздуха в ночные часы составит 10-12 градусов тепла, днем - до 25 градусов выше нуля.
В целом на территории республики прогнозируется переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-18 м/с.
Минимальная температура воздуха ночью составит 8-13 градусов тепла. Днем - до 25 градусов со знаком "плюс". .
ИСТОЧНИК KP.RU