Дождь, гроза и до 25 градусов тепла: Какой будет погода в Казани 2 июля

СЕГОДНЯ 18:07 2019-07-01T18:21:31+03:00

Изменить размер текста: A A

2 июля в Казани прогнозируют неустойчивую погоду. Так, в столице Татарстана ожидается переменная облачность. Если днем осадков не предвидится, то вечером ожидается дождь, гроза с кратковременным усилением ветра до 15-18 м/с. Ночью и утром местами туман.

Температура воздуха в ночные часы составит 10-12 градусов тепла, днем - до 25 градусов выше нуля.

В целом на территории республики прогнозируется переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-18 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит 8-13 градусов тепла. Днем - до 25 градусов со знаком "плюс". .

ИСТОЧНИК KP.RU