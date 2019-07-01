В Казани водитель спас сбитых на дороге утят

СЕГОДНЯ 20:54 2019-07-01T20:54:38+03:00

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Трогательную сцену запечатлели пассажиры казанского автобуса. Оживленную магистраль переходили молодые птенцы уток, но один из водителей не пропустил птиц и наехал на них. В результате этого один утенок погиб, второй был то ли контужен, то ли травмирован в результате наезда. Так или иначе самостоятельно покинуть дорогу птица не могла. Был риск того, что ее снова собьет одна из машин.

Помощь пришла со стороны одного из проезжавших мимо водителей. Мужчина остановил свой автомобиль перед птицами, вышел и поднял с асфальта раннего птенца.

Фото: соцсети

Чем закончилась операция по спасению утки, неизвестно. Тем временем в соцсетях под опубликованными фотографиями появились комментарии:

"Нашелся один герой!"

"Молодец!"

"Настоящий мужчина!".

ИСТОЧНИК KP.RU