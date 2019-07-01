Жилинспекцию Казани возглавил Альфир Шамсутдинов

СЕГОДНЯ 15:08 2019-07-01T15:08:40+03:00

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1 июля в мэрии Казани представили нового начальника городской жилинспекции. Им стал Альфир Шамсутдинов, который ранее возглавлял управление административно-технической инспекции столицы Татарстана.

- Надеемся, все лучшее, что удалось создать, большой опыт руководителя поможет в дальнейшей работе, чтобы вывести работу жилищной инспекции на новый уровень, – сказал мэр Казани Ильсур Метшин представляя нового начальника городской жилинспекции.

СПРАВКА

Альфиру Шамсутдинову 50 лет. С 2010 по 2012 годы работал главным специалистом, начальником отдела муниципального контроля МКУ «Административно-техническая инспекция исполнительного комитета Казани».

С 2012 по 2013 годы – заместитель председателя Комитета ЖКХ Исполнительного комитета Казани.

С сентября 2013 года возглавлял управление административно-технической инспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU