В Чебоксарах 16-летнюю девушку арестовали после того, как она зарезала возлюбленную друга

СЕГОДНЯ 14:39 2019-07-01T14:40:36+03:00

Все произошло так быстро, что очевидцы не успели даже вызвать "скорую".

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Выяснением отношений закончилась встреча двух компаний во дворе одного из домов на улице Гастелло в Чебоксарах. К 16-летней девочке пришел ее знакомый. Он был не один, а вместе с 20-летней сожительницей. Знакомство с первого взгляда не заладилось. Девушки друг другу чем-то не приглянулись, и между ними началась ссора. Младшая из них в итоге схватилась за нож. Она нанесла им оппонентке один, но зато смертельный, удар.

От полученной раны потерпевшая скончалась на месте преступления. Все произошло так быстро, что очевидцы не успели даже вызвать "скорую".

- По данному в отношении 16-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело "Убийстве", - сообщили в следственном комитете Чувашии. - В отношении девушки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU