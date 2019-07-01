2019-07-01T14:40:36+03:00
Происшествия

В Чебоксарах 16-летнюю девушку арестовали после того, как она зарезала возлюбленную друга

Все произошло так быстро, что очевидцы не успели даже вызвать "скорую".
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Во время ссоры подросток схватилась за нож.Во время ссоры подросток схватилась за нож.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Выяснением отношений закончилась встреча двух компаний во дворе одного из домов на улице Гастелло в Чебоксарах. К 16-летней девочке пришел ее знакомый. Он был не один, а вместе с 20-летней сожительницей. Знакомство с первого взгляда не заладилось. Девушки друг другу чем-то не приглянулись, и между ними началась ссора. Младшая из них в итоге схватилась за нож. Она нанесла им оппонентке один, но зато смертельный, удар.

От полученной раны потерпевшая скончалась на месте преступления. Все произошло так быстро, что очевидцы не успели даже вызвать "скорую".

- По данному в отношении 16-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело "Убийстве", - сообщили в следственном комитете Чувашии. - В отношении девушки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чувашии с 1 июля плата за ЖКХ выросла в среднем на 2%
В Набережных Челнах появится аппарат искусственной вентиляции легких для животных за 745 тысяч рублей
В Йошкар-Оле женщина-водитель врезалась в дерево, удирая от инспекторов ДПС
«Вышла с совещания…чуть пешком не ушла»: официальный представитель Казанского Кремля опубликовала фотографию полуголого мужчины в центре города
Жилинспекцию Казани возглавил Альфир Шамсутдинов
На День семьи-2019 в Казани 12 парам, прожившим вместе более 25 лет, вручат медали
Билайн предлагает дополнительную скидку за trade in
В Марий Эл пьяный водитель снес забор и въехал в крыльцо здания
В Чебоксарах через Московский проспект на огромной скорости промчалась косуля
Эффект Шурыгиной?: жителя Чувашии подозревают в изнасиловании пьяной знакомой
В Казани во всех автобусах теперь можно платить за проезд банковской картой
1 июля в Йошкар-Оле на улице Строителей неожиданно отключили свет
ВТБ Факторинг и «Венчур Инжиниринг Лаб» запускают финтех-платформу GetFinance
В Татарстане лодку утопленника нашли в 3 километрах о его тела
Курбан Бердыев рвет последние связи с казанским «Рубином»
В Татарстане во время ЕГЭ-2019 сын чиновника 14 раз отпрашивался в туалет
2 июля в Казани без света оставят жителей пяти районов
В Чебоксарском районе начались поиски 74-летней пенсионерки
За год новостройки в Казани подорожали почти на 17%
В Казани нашли могилу первого в мире кругосветного велопутешественника и героя Первой Мировой войны
В Чувашии во время пожара погибли два человека
В Казани рекламные баннеры упали на автомобиль
Из Казани можно будет улететь в Доминиканскую Республику