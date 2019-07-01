В Йошкар-Оле на перекрестке улиц Зарубина и Лобачевского появился новый светофор
Этот участок в городе давно считался проблемным
До установки светофора на этом перекрестке нередко происходили аварииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Йошкар-Оле на пересечении улиц Зарубина и Лобачевского появился светофор с таймером обратного отсчета. Кроме того, с 24 июня на перекрестке были установлены еще и ограждения, а также дорожные знаки.
Известно, что в 2019 году на данном перекрестке произошли две аварии с пострадавшими, а в 2018 – порядка пяти. Данный участок считался проблемным.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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