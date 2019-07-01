2019-07-01T20:49:26+03:00
Авто

В Йошкар-Оле на перекрестке улиц Зарубина и Лобачевского появился новый светофор

Этот участок в городе давно считался проблемным
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
До установки светофора на этом перекрестке нередко происходили аварииДо установки светофора на этом перекрестке нередко происходили аварииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Йошкар-Оле на пересечении улиц Зарубина и Лобачевского появился светофор с таймером обратного отсчета. Кроме того, с 24 июня на перекрестке были установлены еще и ограждения, а также дорожные знаки.

Известно, что в 2019 году на данном перекрестке произошли две аварии с пострадавшими, а в 2018 – порядка пяти. Данный участок считался проблемным.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Автоновости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чувашии водитель внедорожника, скрываясь от сотрудников ГИБДД, не справился с управлением и опрокинулся
В Казани водитель спас сбитых на дороге утят
В июле Минздрав Чувашии выяснит, сколько курильщиков живет в республике
В Казани фотограф погиб от удара током, когда проводил съемки для рекламного буклета
В Чувашии на 18-летнего жителя Московской области будут судить за кражу денег у любителя киберспорта
В Чебоксары привезли еще 15 автобусов большой вместимости
В Чувашии экс-директора музея будут судить за то, что нажился на культурном учреждении
Дождь, гроза и до 25 градусов тепла: Какой будет погода в Казани 2 июля
В Марий Эл легковушка сбила пенсионера-велосипедиста
Старейшая в Чувашии Тихвинская ярмарка в 2019 году пройдет с 4 по 7 июля
В Чувашии будут судить чиновницу, которая сама себе выписывала премии
Во время соревнований по триатлону в Финляндии погиб депутат из Елабуги Виталий Дерягин
В Чувашии с 1 июля плата за ЖКХ выросла в среднем на 2%
В Набережных Челнах появится аппарат искусственной вентиляции легких для животных за 745 тысяч рублей
В Йошкар-Оле женщина-водитель врезалась в дерево, удирая от инспекторов ДПС
«Вышла с совещания…чуть пешком не ушла»: официальный представитель Казанского Кремля опубликовала фотографию полуголого мужчины в центре города