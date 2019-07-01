На День семьи-2019 в Казани 12 парам, прожившим вместе более 25 лет, вручат медали

СЕГОДНЯ 14:39 2019-07-01T14:39:14+03:00

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В мэрии Казани на совещании «деловой понедельник» начальник городского ЗАГСа Римма Миннуллина рассказала, что 8 июля в столице Татарстана День семьи-2019 отметят в Центре русской культуры и языка им.А.С.Пушкина. Праздник начнется в 16.30.

По словам Миннуллиной, в рамках события 12 семейным парам, прожившим в браке более 25 лет, вручат общественную награду Российской Федерации – медали «За любовь и верность».

Как отметила спикер, в числе удостоившихся этой награды многодетная семья Рауфа и Резиды Гарафутдиновых. Ее глава – участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, а его супруга награждена медалью «Ана даны – Материнская слава» за достойное воспитание пятерых детей.

Также отметят семью Юрия и Валентины Морозовых, представителей трудовой династии заводчан из более чем 20 человек, общий трудовой стаж которых составляет 491 год.

Вручат медаль «За любовь и верность» и заслуженному артисту Татарстана Азату Халимову и его супруге - народной артистке республики Зухре Халимовой. Они отмечают 35 лет совместной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU