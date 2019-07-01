На День семьи-2019 в Казани 12 парам, прожившим вместе более 25 лет, вручат медали
В мэрии Казани на совещании «деловой понедельник» начальник городского ЗАГСа Римма Миннуллина рассказала, что 8 июля в столице Татарстана День семьи-2019 отметят в Центре русской культуры и языка им.А.С.Пушкина. Праздник начнется в 16.30.
По словам Миннуллиной, в рамках события 12 семейным парам, прожившим в браке более 25 лет, вручат общественную награду Российской Федерации – медали «За любовь и верность».
Как отметила спикер, в числе удостоившихся этой награды многодетная семья Рауфа и Резиды Гарафутдиновых. Ее глава – участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, а его супруга награждена медалью «Ана даны – Материнская слава» за достойное воспитание пятерых детей.
Также отметят семью Юрия и Валентины Морозовых, представителей трудовой династии заводчан из более чем 20 человек, общий трудовой стаж которых составляет 491 год.
Вручат медаль «За любовь и верность» и заслуженному артисту Татарстана Азату Халимову и его супруге - народной артистке республики Зухре Халимовой. Они отмечают 35 лет совместной жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU