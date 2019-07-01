Старейшая в Чувашии Тихвинская ярмарка в 2019 году пройдет с 4 по 7 июля

СЕГОДНЯ 17:42 2019-07-01T17:42:22+03:00

Ее первый день в Цивильске посвятят православной тематике

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Старейшая в Чувашии Тихвинская ярмарка в Цивильске в текущем году пройдет с 4 по 7 июня.

Ее первый день мероприятия будет посвящен православной тематике, второй – празднику песни, спорта и труда «Акатую», третий - Дню города, четвертый – церемонии закрытия.

В день же открытия ярмарки там пройдет праздничная программа, в ходе которой выступят Симфоническая академическая капелла и народные певческие коллективы Чувашии. Завершится все пиротехническим шоу.

5 июля в 19.15 Чувашским драматический театр покажет всем гостям ярмарки комедию «Килех килче тур сырни». Второй день также завершится фейерверком.

6 июля в 15.30 в рамках ярмарки состоится гала-концерт творческих коллективов из Оренбурга, Нижнего Новгорода, Кировской области, Мордовии, Марий Эл и Татарстана. В 18.00 на сцене выступит группа «Узорица» из Москвы, а в 19.00 – группа «Река времени!» из Чебоксар. В завершении этого запланирован фейерверк.

Торжественное закрытие ярмарки планируется провести в 11.00 в воскресенье, 7 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU