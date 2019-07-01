2019-07-01T17:42:22+03:00
Общество

Старейшая в Чувашии Тихвинская ярмарка в 2019 году пройдет с 4 по 7 июля

Ее первый день в Цивильске посвятят православной тематике
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Цивильского района ЧувашииФото: пресс-служба Цивильского района Чувашии
Изменить размер текста:

Старейшая в Чувашии Тихвинская ярмарка в Цивильске в текущем году пройдет с 4 по 7 июня.

Ее первый день мероприятия будет посвящен православной тематике, второй – празднику песни, спорта и труда «Акатую», третий - Дню города, четвертый – церемонии закрытия.

В день же открытия ярмарки там пройдет праздничная программа, в ходе которой выступят Симфоническая академическая капелла и народные певческие коллективы Чувашии. Завершится все пиротехническим шоу.

5 июля в 19.15 Чувашским драматический театр покажет всем гостям ярмарки комедию «Килех килче тур сырни». Второй день также завершится фейерверком.

6 июля в 15.30 в рамках ярмарки состоится гала-концерт творческих коллективов из Оренбурга, Нижнего Новгорода, Кировской области, Мордовии, Марий Эл и Татарстана. В 18.00 на сцене выступит группа «Узорица» из Москвы, а в 19.00 – группа «Река времени!» из Чебоксар. В завершении этого запланирован фейерверк.

Торжественное закрытие ярмарки планируется провести в 11.00 в воскресенье, 7 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани фотограф погиб от удара током, когда проводил съемки для рекламного буклета
В Чувашии на 18-летнего жителя Московской области будут судить за кражу денег у любителя киберспорта
В Чебоксары привезли еще 15 автобусов большой вместимости
В Чувашии экс-директора музея будут судить за то, что нажился на культурном учреждении
Дождь, гроза и до 25 градусов тепла: Какой будет погода в Казани 2 июля
В Марий Эл легковушка сбила пенсионера-велосипедиста
В Чувашии будут судить чиновницу, которая сама себе выписывала премии
Во время соревнований по триатлону в Финляндии погиб депутат из Елабуги Виталий Дерягин
В Чувашии с 1 июля плата за ЖКХ выросла в среднем на 2%
В Набережных Челнах появится аппарат искусственной вентиляции легких для животных за 745 тысяч рублей
В Йошкар-Оле женщина-водитель врезалась в дерево, удирая от инспекторов ДПС
«Вышла с совещания…чуть пешком не ушла»: официальный представитель Казанского Кремля опубликовала фотографию полуголого мужчины в центре города