2019-07-01T14:25:55+03:00
Общество

Билайн предлагает дополнительную скидку за trade in

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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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Билайн предлагает обменять устаревшие или пришедшие в негодность мобильные устройства на новые смартфоны со скидкой, которая зависит от выбранной модели в рамках программы Trade in*. Новое предложение доступно для посетителей собственных магазинов Билайн по всей России, предоставляющих услуги Trade in, кроме Республики Крым и Севастополя.

Клиенты Билайн могут обменять старые мобильные устройства на новые на выгодных условиях: получить безусловную скидку на приобретение нового смартфона до 10 000 рублей. Сдать можно смартфоны, планшеты, телефоны и модемы любого производителя и в любом состоянии – разбитые и нерабочие, с небольшими дефектами или после соприкосновения с водой. Скидка зависит от модели покупаемого акционного смартфона.

В рамках Trade in принимаются также и устройства в хорошем состоянии с незначительными дефектами – потертости, царапины корпуса или небольшие повреждения экрана. В этом случае клиенты могут получить две скидки на покупку нового смартфона: равную выкупной стоимости сдаваемого оборудования и дополнительную безусловную скидку до 10 000 на новый смартфон, участвующий в акции. Например, средняя выкупная стоимость модели iPhone XS Max составляет порядка 40 000 рублей. Таким образом, совокупная скидка по акции при покупке нового смартфон может составить до 50 000 рублей.

*Акция проходит в период с 27 июня 2019 по 31 июля 2019 года в собственных магазинах Билайн, где доступна услуга Trade in. Обязательным условием участия в программе Trade in является наличие при себе паспорта РФ. Предложение доступно только для физических лиц.

Более подробная информация об акции, ее условиях и географии проведения доступна на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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