В Набережных Челнах появится аппарат искусственной вентиляции легких для животных за 745 тысяч рублей
В Набережных Челнах появится аппарат искусственной вентиляции легких для животных. Соответствующий тендер опубликовало государственное ветеринарное объединение города. 745,5 тысяч рублей на покупку оборудования будет выделено из внебюджетных средств учреждения.
Согласно техническому заданию, высота аппарата должна быть 35 сантиметров, ширина - 45, длина – 22. В комплект обязаны входить шесть масок разных размеров для маленьких и крупных животных. Экстренная подача кислорода аппарата искусственной вентиляции легких должна составлять 10-15 л/мин.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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