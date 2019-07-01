В Марий Эл пьяный водитель снес забор и въехал в крыльцо здания

СЕГОДНЯ 14:07 2019-07-01T14:07:30+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 1 июля, в 3.35 на улице Матюшенко в Волжске. Как сообщили в ГИБДД Марий Эл, пьяный 32-летний водитель "двенадцатой" повернул налево, выехав на "красный", и врезался в стоящую перед светофором автомашину "Лада Гранта". После этого его легковушка врезалась в железный забор, снесла его и въехала в крыльцо здания.

- В результате ДТП пострадал водитель "двенадцатой", ему назначено амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU