В Чувашии на 18-летнего жителя Московской области будут судить за кражу денег у любителя киберспорта

СЕГОДНЯ 19:34 2019-07-01T19:34:36+03:00

Потерпевший делал ставки на победителя и в итоге лишился своих денег

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В Чувашии 18-летнего жителя города Подольска Московской области обвиняют в краже электронных денежных средств.

Как следует из материалов уголовного дела, в октябре прошлого года парень из своего дома вступил в интернет-переписку с пользователем сайта, на котором последний делал ставки на киберспортивные матчи.

В ходе общения обвиняемый рассказал, что есть возможность получить промокод, с помощью которого можно было вывести выигранные деньги с электронного счета с минимальной комиссией.

Потерпевший поверил и перешел по присланной ссылке на фишинговый сайт – похожий на официальный. Там он ввел все свои данные, чем и воспользовался житель Московской области. Обвиняемый таким образом получил доступ к чужому аккаунту и украл с него около 4 тысяч рублей.

- Фигурант уголовного дела свою вину признал в полном объеме. Причиненный потерпевшему ущерб возмещен. Расследование завершено и все материалы переданы в суд, - сообщают в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU