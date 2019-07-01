В Чувашии на 18-летнего жителя Московской области будут судить за кражу денег у любителя киберспорта
В Чувашии 18-летнего жителя города Подольска Московской области обвиняют в краже электронных денежных средств.
Как следует из материалов уголовного дела, в октябре прошлого года парень из своего дома вступил в интернет-переписку с пользователем сайта, на котором последний делал ставки на киберспортивные матчи.
В ходе общения обвиняемый рассказал, что есть возможность получить промокод, с помощью которого можно было вывести выигранные деньги с электронного счета с минимальной комиссией.
Потерпевший поверил и перешел по присланной ссылке на фишинговый сайт – похожий на официальный. Там он ввел все свои данные, чем и воспользовался житель Московской области. Обвиняемый таким образом получил доступ к чужому аккаунту и украл с него около 4 тысяч рублей.
- Фигурант уголовного дела свою вину признал в полном объеме. Причиненный потерпевшему ущерб возмещен. Расследование завершено и все материалы переданы в суд, - сообщают в СУ СКР Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU