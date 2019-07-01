В Марий Эл легковушка сбила пенсионера-велосипедиста

СЕГОДНЯ 17:56 2019-07-01T17:56:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Наезд на 63-летнего велосипедиста произошел в субботу, 29 июня, в 6.30 на четвертом километре автодороги «Звенигово-Шелангер-Морки» в Звениговском районе. По предварительным данным, 20-летний водитель отечественной легковушкой ВАЗ-2104 превысил скорость, не выбрал безопасный боковой интервал и совершил наезд на пенсионера-велосипедиста, который следовал в попутном направлении.

- В результате аварии мужчина получили телесные повреждения различной степени тяжести и госпитализирован в больницу, - сообщили в МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU