2019-07-01T17:56:57+03:00
Происшествия

В Марий Эл легковушка сбила пенсионера-велосипедиста

Мужчина доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Наезд на 63-летнего велосипедиста произошел в субботу, 29 июня, в 6.30 на четвертом километре автодороги «Звенигово-Шелангер-Морки» в Звениговском районе. По предварительным данным, 20-летний водитель отечественной легковушкой ВАЗ-2104 превысил скорость, не выбрал безопасный боковой интервал и совершил наезд на пенсионера-велосипедиста, который следовал в попутном направлении.

- В результате аварии мужчина получили телесные повреждения различной степени тяжести и госпитализирован в больницу, - сообщили в МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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