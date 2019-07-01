В Чувашии экс-директора музея будут судить за то, что нажился на культурном учреждении

СЕГОДНЯ 18:56 2019-07-01T18:56:06+03:00

Мужчина так и не признал своей вины

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Присвоение (10 эпизодов) и превышение должностных полномочий – в этом обвиняют уже бывшего директора муниципального «Историко-художественного музейного комплекса» Новочебоксарска.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2013-2015 годах, будучи директором музея, мужчина от имени возглавляемого учреждения заключал договоры на проведении в его филиале выставок. Согласно которым, их организаторы должны были отдавать комплексу часть выручки от продажи билетов и сувениров.

Так, по итогам 10 выставок в кассу музея должны были поступить более 380 тысяч рублей. Однако деньги до туда так и не дошли. Они осели в кармане директора комплекса. В администрации Новочебоксарска об этих музейных заработках не знали – обвиняемый просто не предоставлял туда копии тех самых договоров.

Кроме того, по версии следствия, в мае 2014 года директор музея самовольно предоставил в пользование трем своим знакомым и самому себе четыре помещения комплекса. При этом вплоть до 2016 года обеспечивал оплату коммуналки этих помещений. Ущерб городскому бюджету на сумму свыше 220 тысяч рублей.

- Мужчина свою вину не признал. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU