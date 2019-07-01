СЕГОДНЯ 19:25 2019-07-01T19:25:34+03:00

С 1 июля по дорогам города на семи маршрутах курсируют в общей сложности 93 больших и средних автобуса Фото: Татьяна Коркина

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В Чебоксары привезли еще 15 автобусов большой вместимости. Так, с 1 июля по дорогам города на семи маршрутах курсируют в общей сложности 93 больших и средних автобуса.

В частности маршрут №33 с понедельника обслуживают 10 автобусов «Вектор Некст» и «Ивеко» средней вместимости, а также 2 «Мерседеса». Маршрут №35 – 11 больших автобусов «Волгобас» и три «МАЗа». Еще 4 автобуса выйдут на этот маршрут во вторник. Маршрут №44 – 13 больших автобусов «Лотос 105».

Маршрут №46 начали обсуживать «Лотосы 206», а маршруты №32, 42 и 52 – «МАЗы – 206».

Отметим, что сейчас транспортная сеть столицы Чувашии состоит из 349 единиц: 256 маршруток и 93 средних и больших автобусов. Соответствующие цифры назвал замглавы администрации города по вопросам ЖКХ Владимир Филиппов в понедельник во время еженедельной планерки в мэрии города.

ИСТОЧНИК KP.RU