2019-07-01T13:39:03+03:00
Дом. Семья

В Чебоксарах через Московский проспект на огромной скорости промчалась косуля

Животное чудом не попало под колеса автомобилей [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В понедельник, 1 июля, в столице Чувашии видеорегистратор автомобиля, проезжавшего по Московскому проспекту неподалеку от РКБ, запечатлел необычного нарушителя.

Наперерез плотному потоку автомобилей из-за остановившегося троллейбуса на огромной скорости выскочила косуля. Двумя мощными прыжками она пересекла магистраль, пролетая над автомобилями, чудом не коснувшись ни одного из них, и приземлилась на газоне уже на другой стороне проспекта.

В Чебоксарах через Московский проспект на огромной скорости промчалась косуля.

При этом было заметно, что во время приземления животное неловко подогнула передние ноги, словно получило травмы.

На поиски копытного отправились специалисты из Минприроды Чувашии. Напуганное животное - взрослого самца косули, нашли на лестнице цокольного этажа дома №1 на улице Михайлова. Оленю вкололи снотворное и вывезли Чебоксарский район. Сейчас в Чувашии насчитывается свыше 690 этих животных, сообщили в республиканском ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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