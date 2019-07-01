2019-07-01T13:23:27+03:00
Происшествия

Эффект Шурыгиной?: жителя Чувашии подозревают в изнасиловании пьяной знакомой

Девушка была в таком состоянии, что не могла оказать сопротивления
Олег ЛУГОВОЙ
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Следствием назначены судебные экспертизы: медицинские, генетическая, биологическая и дактилоскопическая.Следствием назначены судебные экспертизы: медицинские, генетическая, биологическая и дактилоскопическая.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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В отношении 23-летнего жителя Янтиковского района следственный комитет возбудил уголовное дело, фабула которого напоминает нашумевшую историю Дианы Шурыгиной.

Молодого человека из Чувашии также подозревают в изнасиловании во время пьянки.

Так, по версии следствия, в ночь на 16 июня текущего года на окраине одной из деревень парень устроил вечеринку. Во время которой 23-летняя девушка так сильно напилась, что не нашла в себе даже малейших сил, чтобы сопротивляться и была изнасилована подозреваемым.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе назначены судебные экспертизы: медицинские, генетическая, биологическая и дактилоскопическая. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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