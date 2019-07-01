2019-07-01T15:47:45+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле женщина-водитель врезалась в дерево, удирая от инспекторов ДПС

От прохождения медосвидетельствования она отказалась
Лика ИСАЕВА
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С места аварииС места аварииФото: МВД по Марий Эл
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Дорожно-транспортное происшествие произошла в субботу, 29 июня, в 1.37 на улице Дружбы в Йошкар-Оле. По предварительным данным, 32-летняя женщина, управляя иномаркой SEAT Leon, не остановилась по требованию инспектора ДПС и только увеличила скорость. В погоню помчались патрульные автомобили.

Иномарка на мокрой от дождя дороге перестала слушаться водителя, и на большой скорости вылетела с дороги на обочину, где врезалась в дерево. Женщина-водитель получила травмы, на место аварии вызывали медиков.

Пострадавшей предложили пройти медосвидетельствование, но она категорически отказалась, сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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