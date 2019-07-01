2019-07-01T12:41:59+03:00
Общество

1 июля в Йошкар-Оле на улице Строителей неожиданно отключили свет

Подачу электроэнергии планируют возобновить к вечеру
Алина ГАБДУЛИНА
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Причина отключения – капительный ремонт электрооборудования на ТП – 16Причина отключения – капительный ремонт электрооборудования на ТП – 16Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В понедельник, 1 июля, в Йошкар-Оле в домах №107, 109 и 111 по улице Строителей неожиданно отключили свет. Причина того – капительный ремонт электрооборудования на ТП – 16.

В администрации города местных жителей успокоили и сообщили, что подача электроэнергии будет возобновлена 1 июля в 17.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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