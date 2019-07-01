1 июля в Йошкар-Оле на улице Строителей неожиданно отключили свет
Подачу электроэнергии планируют возобновить к вечеру
Причина отключения – капительный ремонт электрооборудования на ТП – 16Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:
В понедельник, 1 июля, в Йошкар-Оле в домах №107, 109 и 111 по улице Строителей неожиданно отключили свет. Причина того – капительный ремонт электрооборудования на ТП – 16.
В администрации города местных жителей успокоили и сообщили, что подача электроэнергии будет возобновлена 1 июля в 17.00.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU