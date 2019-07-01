Курбан Бердыев рвет последние связи с казанским «Рубином»
Согласно системе «СПАРК-Интерфакс» экс-тренер казанского «Рубина» рвет с клубом последние связи, а именно Курбан Бердыев вышел из капитала управляющего активами ООО «ФК "Рубин"».
Теперь у казанского клуба значится один владелец - Рустем Сайманов.
Напомним, пост главного тренера футбольной команды «Рубин» Бердыев покинул в начале июня 2019-го.
После чего президент Татарстана Рустам Минниханов предложил ему организовать в республике детско-юношескую академию футбола с филиалами в главных городах региона. Предполагается, что спортсменов в них будут готовить с детства по ступенчатой системе.
Сейчас Курбан Бердыев уже должен вместе с Минспорта Татарстана начать прорабатывать организационно-правовую форму и базу новой академии футбола.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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