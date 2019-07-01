В Татарстане лодку утопленника нашли в 3 километрах о его тела

СЕГОДНЯ 12:01 2019-07-01T12:01:38+03:00

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В устье Камы в пяти километрах от берега около села Атабаево в Лаишевском районе Татарстана спасатели обнаружили тело 39-летнего мужчины. Его вытащили из воды и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Также полицейским отдали и лодку погибшего. Ее спасатели ЗПСО №2 республики обнаружили в 3 километрах от местонахождения тела – около берега острова Сускановский. Сообщает МЧС Татарстана.

Подробности гибели мужчины устанавливают сотрудники правоохранительных органов

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ИСТОЧНИК KP.RU