В Татарстане лодку утопленника нашли в 3 километрах о его тела
В устье Камы в пяти километрах от берега около села Атабаево в Лаишевском районе Татарстана спасатели обнаружили тело 39-летнего мужчины. Его вытащили из воды и передали сотрудникам правоохранительных органов.
Также полицейским отдали и лодку погибшего. Ее спасатели ЗПСО №2 республики обнаружили в 3 километрах от местонахождения тела – около берега острова Сускановский. Сообщает МЧС Татарстана.
Подробности гибели мужчины устанавливают сотрудники правоохранительных органов
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»