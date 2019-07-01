В Татарстане во время ЕГЭ-2019 сын чиновника 14 раз отпрашивался в туалет
В Алексеевском районе Татарстана сын начальника отдела образования Алексеевского района во время сдачи ЕГЭ-2019 ходил в туалет по различным данным от 9 до 14 раз. Отцу мальчика было отправлено представление.
Об этом рассказала глава департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки Татарстана Наталья Гречанникова на очередном совещании в ведомстве.
Правда, при этом уточняется, что в правилах проведения ЕГЭ не прописано сколько раз сдающий его может выходить в туалет.
Известно также, что в Апастово у ученика до начала экзамена нашли сотовый телефон, а в Заинске и Казани - во время ЕГЭ. В Мамадыше же в туалете одной из школ во время проведения тестирования был обнаружено сразу несколько телефонов.
Напомним, в столице Татарстана школьник пытался пронести мобильник в гипсе, но забыл выключить на нем звук. Аппарат зазвонил прямо в аудитории. Теперь он сможет сдать ЕГЭ по профильной математике лишь в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU