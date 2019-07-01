В Татарстане во время ЕГЭ-2019 сын чиновника 14 раз отпрашивался в туалет

СЕГОДНЯ 11:27 2019-07-01T11:27:05+03:00

Однако в правилах проведения экзамена не прописано количество разрешенных выходов в туалет Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Алексеевском районе Татарстана сын начальника отдела образования Алексеевского района во время сдачи ЕГЭ-2019 ходил в туалет по различным данным от 9 до 14 раз. Отцу мальчика было отправлено представление.

Об этом рассказала глава департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки Татарстана Наталья Гречанникова на очередном совещании в ведомстве.

Правда, при этом уточняется, что в правилах проведения ЕГЭ не прописано сколько раз сдающий его может выходить в туалет.

Известно также, что в Апастово у ученика до начала экзамена нашли сотовый телефон, а в Заинске и Казани - во время ЕГЭ. В Мамадыше же в туалете одной из школ во время проведения тестирования был обнаружено сразу несколько телефонов.

Напомним, в столице Татарстана школьник пытался пронести мобильник в гипсе, но забыл выключить на нем звук. Аппарат зазвонил прямо в аудитории. Теперь он сможет сдать ЕГЭ по профильной математике лишь в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU